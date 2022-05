La FIFA se pronunció ante el caso de Byron Castillo, que tiene en vilo a toda la Conmebol e ilusiona a Chile con un posible cupo a Qatar 2022. Por su parte, la gran amenazada es Ecuador, que lo que ganó en la cancha lo puede perder en el escritorio, peligra su permanencia en el Mundial por la nacionalidad de dicho jugador.

En el comunicado de la FIFA, se lee que se ha comenzado un proceso disciplinario para llegar al fondo del caso. Desde Ecuador dicen que Byron Castillo tiene la documentación al día, mientras que en Chile comentan que las cosas no es están en regla y que el jugador es colombiano, lo que supone una alteración en la tabla de posiciones.

Es decir, se le restarían los puntos a Ecuador y la suma más importante sería la de Chile, que pasaría al cupo directo mientras Ecuador bajaría notablemente en la tabla de posiciones. Esta ecuación mantiene la ilusión en el pueblo chileno. Por ahora, las cosas se investigan, incluso la Selección Perú también fue llamada por la FIFA.

Pruebas definitivas por las que FIFA aceptó la denuncia de Chile

La primera prueba que resulta contundente es el registro civil de nacimiento de Byron Castillo, algo que el abogado Eduardo Carlezzo ya había anticipado. El documento que en Chile tienen y fue enviado a la FIFA, revelaría una falsa documentación y una adulteración, tal como afirma la defensa chilena.

"Lo que estamos afirmando de una manera categórica es que Byron Javier Castillo Segura nació en Tumaco, Colombia, el 25 de julio de 1995 y Byron David Castillo Segura que hubiera nacido el 10 de noviembre de 1998 no existe, es un fantasma. Es una adulteración, una falsificación e incluso un crimen por las leyes de Ecuador", dijo el abogado Eduardo Carlezzo.

La otra prueba que firma un precedente en el caso es el rechazo del club Emelec al fichaje de Byron Castillo en el año 2015, donde se aseguraba que el jugador no tenía los papales en regla. Esta situación no generó confianza en el equipo de Guayaquil y tras revisión de papeles, no hubo contratación.