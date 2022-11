Top 5 de futbolistas que jugarán el Mundial, pero no con su país de nacimiento

Cada vez falta menos para el inicio de Qatar 2022, un Mundial atípico por varias razones: la fecha en la que se jugará, la ausencia de varios jugadores referentes, el último de Messi y Cristiano Ronaldo, entre otras.

Una de las más llamativas es la cantidad de jugadores nacidos en otro país que defenderán las camisetas de otros equipos, siendo este uno de los certámenes con más casos históricamente. En total son 137. En su mayoría son jugadores franceses, seguido de los ingleses, belgas, españoles y curiosamente, un colombiano.

En Bolavip repasaremos el top cinco de jugadores más conocidos que jugarán este Mundial, pero que lo harán con un país donde no nacieron, pero que por diferentes razones fueron acogidos y hoy son uno más en sus equipos.

Top cinco

Jesús Ferreira – Estados Unidos (Colombia)

El colombiano nacido en Santa Marta el 24 de diciembre del 2000 juega de delantero y es el quinto goleador de la MLS. Actualmente viste la camiseta del Dallas FC, es el referente de ataque del conjunto estadounidense con 18 anotaciones.

Ferreira, cuenta con doble nacionalidad y como lo dijo hace poco en una entrevista “en la sangre soy colombiano, pero de corazón soy un americano”. Es hijo del famoso David Ferreira, histórico jugador del Fútbol Colombiano y que ahora es entrenador. Fue él quien ayudó a impulsar la carrera del delantero de la Selección de Estados Unidos.

La difícil decisión fue tomada por él cuando sus padres se regresaron a Colombia y su madre se quedó con él en el país norteamericano, nación que representa con orgullo y pasión.

Raheem Sterling – Inglaterra (Jamaica)

El delantero de Chelsea nació en Jamaica en 1994, tiene una historia de vida impactante, pues en su infancia vio como asesinaron a sus padres, razón por la que tuvo que emigrar a Inglaterra: “ha sido un recuerdo muy duro, pero al mismo tiempo es algo que me ha ayudado. Lo tengo presente para motivarme y para exigirme más. Cuando eres pequeño no sabes lo que está pasando”.

Encontró en el fútbol una oportunidad para escapar de sus problemas y consiguió el sueño de cualquiera, vestir los colores de los mejores equipos del mundo y hoy una de las mejores Selecciones, la de Inglaterra.

Luuk de Jong – Países Bajos (Suiza)

El jugador del PSV es nacido en Suiza en medio de una familia de deportistas. Su familia se trasladó a Países Bajos cuando tenía apenas cuatro años. En su infancia se interesó por el fútbol y de a poco se fue abriendo camino. Debutó como profesional y terminó jugando para la Selección de su nuevo país.

Fernando Muslera – Uruguay (Argentina)

El histórico portero de la Selección de Uruguay nació en Buenos Aires Argentina. Sus padres fueron unos apasionados por el fútbol y desde siempre tenían claro que lo iban a apoyar en sus decisiones. En la actualidad se siente orgulloso por la Selección que representa y cada que le preguntan por Argentina contesta: “con todo respeto, mi pasaporte dice nacionalidad argentina, pero mi sentimiento es ciento por ciento uruguayo".

Rogelio Funes Mori – México (Argentina)

El delantero de México nació en Argentina donde no tuvo oportunidad, viajó al país centroamericano, se enamoró y ahora jugará su primer Mundial. Curiosamente, en la fase de grupos se enfrentará al país que lo vio nacer, sabe lo que se juega y esto declaró: “primero, es un sueño para mí ir al Mundial. Como digo, son sentimientos, sueños que me he propuesto y todo va a depender de mí. El gol lo festejaría con todo mi corazón. Son cosas que pasan una vez en la vida, nos tocó Argentina y va a ser un partido muy lindo”.

Plus

Ansu Fati – España (Guinea-Bisáu)

El jugador de Barcelona también tuvo una vida complicada. Nació el 31 de octubre de 2022 en Bisáu, Guinea-Bisáu. Su padre emigró a Portugal y luego a España, su primer trabajo fue como conductor de camión de basura. Ansu, viajó a los seis años con su madre y se reencontró con su familia. En 2019 se nacionalizó español luego de ser convocado por la Selección Sub-21. Este será su primer Mundial con la Selección que le abrió las puertas.

Pepe – Portugal (Brasil)

Uno de los futbolistas más rudos de los últimos tiempos en el balompié internacional, nació en Maceió, Brasil, el 26 de febrero de 1983. Viajó a Portugal antes de los 18 años, se dio a conocer en su país actual jugando como defensa para el Marítimo.

Listado completo de los jugadores que jugarán el Mundial de Qatar, pero no con su país de nacimiento: