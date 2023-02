Alexei Rojas Fedorushchenko es uno de los jugadores con mayor proyección y que más promete en el arco de la Selección Colombia. A sus 17 años es el quinto jugador en la historia de nuestro país que pisa una categoría Sub 20 y el primer portero en hacerlo. Hace parte de las inferiores del Arsenal de Inglaterra, es formado en Europa y con muchas ganas de ser el futuro del combinado nacional.

La ‘joya’ nacida en Inglaterra, es hijo de padre colombiano y madre rusa. En Bolavip logramos hablar con su padre, Fernando Rojas, quien nos dio detalles de cómo se ha venido formando el jugador, su proceso con la Selección Colombia, la experiencia en este Sudamericano con el equipo de Héctor Cárdenas y la posibilidad de ser titular del equipo en lo que falta de campeonato que se está disputando en Bogotá.

Uno de los puntos que más destaca Fernando es su mentalidad ganadora y las ganas de siempre estar aprendiendo y aportando: “está trabajando con mucha disciplina y dedicación, es un trabajador fuerte que quiere ser el primero en lo que hace, trabaja con mentalidad de campeón, le encanta lo que aprende, está muy satisfecho de aportarle a la Selección”.

Si bien todos sabemos que hay mucha diferencia entre el fútbol europeo y el colombiano, el padre de Alexei ha vivido muy de cerca su proceso en el Arsenal, se ha dado cuenta de cómo manejan al jugador que viene en formación, el acompañamiento que se le hace y los instrumentos con los que trabajan.

“Hay mucha diferencia entre los jugadores formados en Europa y en Colombia. Aquí son muy talentosos, gambeteadores y muy técnicos, en Europa son más rápidos, les gusta jugar a un toque, son muy físicos. Es bueno entender que los entornos son diferentes, las condiciones cambian, allá cuentan con más ventajas en cuanto a apoyo e instalaciones. En Europa se preocupan por la educación de los muchachos, las academias tienen una persona encargada de conectarse con los colegios, están verificando constantemente cómo les va en lo académico, eso marca la diferencia del jugador formado allá con el de Colombia”.

Aunque no ha tenido mucho contacto con el cuerpo técnico de la Selección Colombia durante el Sudamericano Sub-20, sabe cómo han venido trabajando con Alexei, lo que piensan de él y lo que más ha llamado la atención desde que se puso la 'tricolor': “no he tenido mucha retroalimentación, pero sé que Cárdenas lo ve con muy buenos ojos, le gusta su disciplina, su personalidad, habilidad social, fortaleza mental, saben que es un jugador con mucho que ofrecer, lo están llevando en un proceso en la que ellos piensan que es mejor”.

Finalmente, y ante el pedido muchos seguidores del combinado nacional, Fernando respondió sobre si ve preparado a su hijo para tomar la titularidad de la Selección, en dado caso de que se le diera la oportunidad.

“Alexei está preparado para el momento que le toque jugar y tomar la titularidad, una de sus características es su preparación, no cree en la suerte, siempre está listo, su trayectoria en Arsenal lo han llevado a coger la titular rápidamente, desde la Sub 13 empezó a jugar con categorías más adelantadas. En la Sub 17 cogió la titular en la Sub 18, en Arsenal están sorprendidos, él está listo para cualquier reto que se le presente, viene trabajando muy duro, sabe del fútbol lo estudia dentro y fuera de la cancha, trabaja 3 o 4 horas más que los demás en Inglaterra, quiere luchar por ser el número uno por donde Él vaya”.