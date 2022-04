En las últimas horas se conoció que Ecuador podría quedarse por fuera del Mundial de Qatar 2022 ante la posibilidad de una sanción de la WADA (Agencia Mundial de Antidopaje), es por esto que el ministro del deporte, Sebastián Palacios, salió a hablar sobre el tema.

Ante el revuelo que tuvo la noticia en territorio ecuatoriano, el ministro salió a dar un parte de tranquilidad asegurando que el gobierno dará los recursos a la Organización Nacional Antidopaje del Ecuador (ONADE) y así evitar cualquier tipo de sanción.

“No existe un riesgo de ser sancionados, por cuanto nosotros asumiremos de manera directa todos los valores pendientes. Tenemos una relación muy fluida y un contacto permanente con la WADA", indicó el dirigente.

Así mismo, aceptó que no se le ha dado el dinero a la ONADE, pero no porque no lo quisieran hacer, sino por algunas irregularidades.

"Es cierto que no le hemos entregado el dinero. Eso no es por falta de gestión, sino porque la figura de creación de la ONADE en el periodo anterior fue de forma irregular", dijo el Palacios.

Cabe resaltar que la noticia tuvo mucho revuelo en Colombia y Perú, ya que en caso de una sanción a Ecuador que no la deje participar en la Copa del Mundo, se podría abrir la puerta para que Perú fuera directo a Qatar y la Selección Colombia al repechaje según el orden con el que terminó las Eliminatorias de la Conmebol.