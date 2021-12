La MLS finaliza la temporada 2021 y en el once ideal de la temporada aparece un jugador colombiano.

La MLS finaliza la temporada 2021 y en el once ideal de la temporada aparece un jugador colombiano que incluso ya ha sido convocado en la Selección Colombia del técnico Reinaldo Rueda. Este zaguero vive un presente notable y corre el riesgo de que en este mercado pueda salir trasnferido al fútbol de Europa.

Se trata de Yeimar Gómez, defensa que disputó 34 partidos esta temporada, 30 de ellos como titular. Es un jugador potente en juego aéreo y correcto saliendo con el balón desde atrás. Su tranquilidad y seguridad dan jerarquía en la línea de cuatro y se hace inamovible en la nómina titular de Seattle Sounders, uno de los clubes más tradicionales de la MLS.

Este defensa estuvo en la última convocatoria de la Selección Colombia en los partidos contra Paraguay y Brasil. Aunque no debutó oficialmente, sí participó de la lista de viajeros y buscó un lugar en la zona defensiva que tiene a Yerry Mina y Carlos Cuesta como titulares fijos pero que no estuvieron por molestias musculares.

La MLS anunció, además de Yeimar Gómez Andrade, a los argentinos Valentín Castellanos de New York Red Bulls y Gustavo Bou de New England Revolution, y el peruano Raúl Ruidíaz también de Seattle Sounders. El defensa de 29 años hace parte de la lista de cuatro latinoamericanos en el once ideal de la MLS 2021. Jugó 34 partidos en la campaña, 30 de ellos como titular.

Su papel en la defensa de Seattle hizo a este club el de el arco menos vencido en la temporada. El ojo de Reinaldo Rueda atinó a uno de los mejores defensas de Norteamérica que anhela, nuevamente, estar en la Selección Colombia en enero y principios de febrero cuando se enfrente a Perú y Argentina.