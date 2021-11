Diego Valoyes fue uno de los debutantes en la Selección Colombia ante Paraguay, pero el nivel mostrado por el futbolista no le gustó mucho a Willington Ortiz, que lo criticó con mucha vehemencia después del empate ante Paraguay.

En una entrevista al portal ‘Futbol Red’, Ortiz no se guardó nada y le dio con todo al jugador de Talleres de Córdoba de Argentina, asegurando que “no tiene categoría”, y pegándole también al técnico Reinaldo Rueda.

“No le salieron los cambios, no está leyendo bien. Aunque James ya estaba cansado porque no tiene mucho ritmo. El problema es que metió a Valoyes, que se supone que es un jugador de categoría, pero no tiene categoría para jugar, no tienen personalidad, no puede ser que espere al defensa para hacer el remate”, dijo el viejo ‘Willy’.

La principal crítica a Diego fue el gol que falló cuando estaba frente al arco de Anthony Silva y al tratar de picarla la pelota se le fue muy alta, en lo que fue una de las opciones más claras de gol que tuvo la Selección.

A Valoyes se le vio muy tímido y en los momentos que tuvo para encarar no lo hizo como habitualmente lo hace en su club Talleres o como lo hacía en la Equidad. Claro está que muchos defienden al jugador asegurando que era el debut y precisamente en un partido tan importante como fue el de Paraguay.