Germán Cano es el futbolista del momento a nivel mundial. Sus números están dando de qué hablar en todas partes y no es para menos. Desde que llegó al fútbol de Brasil para vestir la camiseta de Fluminense, terminó de consolidarse como un delantero absolutamente letal. Actualmente, es el máximo goleador a nivel de clubes en todo el Planeta Tierra con 67 anotaciones. Su último gran show fue en Copa Libertadores, donde firmó un triplete ante River Plate en el Maracaná.

+ Resumen: Fluminense destrozó a River Plate por 5-1 con triplete de Germán Cano y doblete de Jhon Arias

Teniendo en cuenta el absurdo nivel que está mostrando a sus 35 años, en Colombia se ha vuelto a colocar sobre la mesa la posibilidad de tener al delantero en cuenta para la Selección. Hace un par de años, se supo que Germán Cano estaba tramitando su nacionalidad colombiana, cuando había regresado a Independiente Medellín para cumplir su segundo ciclo con el conjunto antioqueño. Cabe recordar que allí formó su familia y la ciudad de la 'Eterna Primavera' se convirtió en su hogar.

Sin embargo, tras dos años con la camiseta del Poderoso, no hubo forma de retenerle en Colombia. Justo en medio de ese trámite de nacionalización. Proceso que no se completó y que quedó suspendido en 2019 y prácticamente descartado en 2023. Así lo dejó claro Germán Cano en entrevista con 'El Colombiano': “No, la verdad que eso ya es un tema cerrado. En su momento yo quería porque ocupaba un cupo menos de extranjero en el Medellín, que es mi casa y quiero mucho a la institución, pero debía estar mínimo dos años en Colombia y por cuestiones laborales no se pudo dar. Además, no recibí llamado alguno de algún seleccionador".

Así las cosas, el goleador de Fluminense dejó claro que vestir la camiseta de la Selección Colombia ya no es una opción. Incluso, en esa misma entrevista dejó claro que ve muy difícil incluso que la Selección de Argentina se anime a convocarlo, sobre todo después de consolidar un proceso que se convirtió en campeón del mundo en Qatar 2022.

Germán Cano, el goleador mundial...

Actualmente, no hay ningún otro jugador en el mundo que tenga los mismos goles de Germán Cano en la temporada 22/23. Con Fluminense, ya anotó 67 goles y todo parece indicar que el argentino seguirá engrosando su cuenta personal. Erling Haaland, goleador del Manchester City, es el único que persigue al sudamericano en esta cuenta con 60 anotaciones.

1. Germán Cano (67 goles)

2. Erling Haaland (60 goles)

3. Kylian Mbappé (59 goles)

4. Karim Benzemá (53 goles)

5. Bérgson (51 goles)

6. Robert Lewandowski (49 goles)