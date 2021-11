Al argentino le consultaron por su relación con el país y no ocultó el amor que todavía le tiene a su exseleccionado.

Este martes, la Federación Venezolana de Fútbol hizo oficial la llegada de José Néstor Pékerman como nuevo director técnico de la Selección de Venezuela, quien asumirá su cargo desde enero próximo con miras en preparar los últimos cuatro partidos que faltan de la Eliminatoria Sudamericana y empezar a preparar el camino rumbo al Mundial 2026.

Para nadie es un secreto que a pesar de todo, el entrenador argentino sigue metido en los corazones de todos los colombianos por lo hecho durante los 7 años que estuvo al frente de la Selección Colombia al clasificarla dos veces a una Copa del Mundo de manera directa, luego de una sequía de 16 años sin participar.

Actualmente, Venezuela es la única selección de Conmebol que no ha participado de una cita mundialista por lo que en el vecino país ya empezaron las comparaciones y Pékerman fue consultado que si ve por una situación similar entre su contratación con Colombia y la que hoy se hace oficial con Venezuela.

La respuesta simplemente llega al corazón de todos los colombianos: "Yo tengo que ser honesto, yo sigo enamorado de Colombia, sigo con el corazón de los colombianos y espero que con Venezuela sea igual".

Y agregó: "Yo soy un enamorado de Colombia y sigo con el corazón de los colombianos… no he querido hablar de por qué me fui, sencillamente agradecimiento y todo el cariño por Colombia, la gente, los jugadores y la Selección".