Jackson Martínez fue en su momento uno de los delanteros referentes de Colombia en el fútbol del exterior, es por esto que es palabras autorizada para hablar de la ‘tricolor’ y de los colombianos que representan el país a nivel internacional.

Pues Martínez habló para la Cadena SER de España, en el podcast ‘Carrusel Americano’, allí se refirió al ahora técnico de la Selección de Venezuela, José Néstor Pékerman, del que aseguró extrañar en la Selección Colombia y echar de menos.

“Se echa de menos, a toda persona se le va a echar de menos mientras no llegue alguien que supere lo que hizo. En cualquier lugar, puede llegar el mejor del mundo, pero si no supera las expectativas, siempre se va a recordar al que se fue. Él hizo un muy buen trabajo, tuvo a una de las mejores generaciones de Colombia en todas las posiciones. Ahora no se están dando los resultados, no se anotan los goles de antes, el hincha está impaciente y se comprende”, dijo el exjugador del Atlético de Madrid.

Jackson que es el colombiano con más goles vistiendo la camiseta del Porto, con un total de 94 anotaciones vistiendo los ‘Dragones’, es por esto que se refirió a su compatriota Luis Díaz, que pasó del equipo portugués al Liverpool y lo llenó de elogios.

“Es un jugador demasiado sencillo. Cuando él llegó a Porto había dudas porque venía directamente de Colombia, pero tuvo la oportunidad de comenzar a jugar de inmediato. Él mejoró muchísimo en la parte táctica y la seguirá teniendo en Liverpool. Se esfuerza demasiado, tiene fantasía, gol, pasegol. Mundialmente es de los que más agrado da ver jugar”, dijo Martínez.

Aquí el video de algunas de las palabras de Jackson Martínez con el Porto: