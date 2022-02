James Rodríguez reapareció en la plataforma de streaming Twitch, allí habló de muchos temas con sus seguidores, uno de ellos sobre la supuesta pelea con Falcao García y por qué tuvo una fea reacción con el público en el Metropolitano de Barranquilla después de la derrota ante Perú por Eliminatorias.

El mediocampista del Al Rayyan se refirió inicialmente sobre el escándalo que se armó por la ‘pelea’ que había tenido con Falcao en el camerino de la Selección Colombia, asegurando que es totalmente falso y nunca discutiría con su amigo.

"¿Peleado con Falcao?, no, cómo voy a pelear con una persona que es como un hermano mío. Tenemos una relación de hace 12 años; todo eso es mentira, no crean todo lo que dice esa prensa, algunos son tóxicos. Es todo mentira. En el grupo tenemos una relación fantástica, de buen ambiente, lastimosamente no se nos dan los resultados, pero el ambiente es bueno y con Falcao y los otros tengo relación fantástica".

El mediocampista también negó problemas con Luis Fernando Muriel, y culpó a la prensa de tantas mentiras: "Con todos los de la Selección no tengo ningún problema, nunca. Se dijo en su momento que, con Muriel, con él juego desde los 19 años. Yo como con ellos en el comedor, nos sentamos David Ospina, Falcao, Camilo Vargas y lucho Muriel... como yo no hablo con la prensa en Colombia me tiran duro, pero no pasa nada, aguanto las balas".

De esta manera el ‘10’ de la ‘tricolor’ quiere acabar con las especulaciones y las supuestas peleas que ha tenido con varios compañeros de la Selección.