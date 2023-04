Jhon Córdoba lleva 16 goles en Rusia y aún no lo convocan a Selección Colombia

Este jugador está teniendo una gran temporada en el fútbol de Rusia y por su actual nivel no debería pasar desapercibido en la Selección Colombia. Se acerca una nueva Fecha FIFA donde el equipo colombiano jugará contra Irak y Alemania y ahí, podría tener minutos y presentarse ante el técnico Néstor Lorenzo.

Vale resaltar que el ciclo de Néstor Lorenzo, hasta el momento, ha dado buenos resultados, además de algunos rendimientos altos con jugadores convocados. El equipo nacional suma 4 victorias, ante Guatemala, México, Paraguay y recientemente Japón, y 2 empates enfrentando a Estados Unidos y Corea del Sur.

Irak y Alemania serán los dos últimos escalones para ya concentrarse en la Eliminatoria Conmebol rumbo al Mundial 2026. Con varios amistosos para probar jugadores y módulos tácticos, Néstor Lorenzo y el país son optimistas con el cupo a la cita mundialista de Canadá, Estados Unidos y México.

Y en medio del proceso hace aparición un jugador que se destaca en Rusia. Estamos hablando de Jhon Córdoba, el delantero chocoano que es fundamental en el esquema del Krasnodar. Sus números no se pueden omitir, pues es uno de los goleadores colombianos en el fútbol de Europa.

Jhon Córdoba lleva 16 anotaciones en la temporada con Krasnodar. En sus últimos cuatro duelos, el chocoano ha marcado en tres. Se agregan 11 goles en 19 partidos de Premier League Rusa, más cinco en la Copa del país. Y para completar, se observa en la tabla de asistencias con siete, entre las dos competiciones.

La actualidad le daría el aval para estar en la Selección Colombia, pero depende de Néstor Lorenzo. Cabe recordar que, por ejemplo, Santos Borré no está fino en el Eintracht Frankfurt, Jhon Durán suma pocos minutos en Aston Villa, Duván Zapata y Luis Muriel no viven un buen momento en Italia, Luis Díaz hasta ahora vuelve de una lesión, Falcao tiene molestias físicas en España y James no tiene club en Europa. Podría tener espacio.