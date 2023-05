Jugador del Villarreal de España lamenta en sus redes sociales no estar en la lista de Colombia para el Mundial Sub 20.

La Selección Colombia Sub 20 da importantes novedades y ya anunció la pre-lista de jugadores para el Mundial Sub 20, donde aparecen reconocidos futbolistas como Jhon Durán, Tomás Ángel, Yaser Asprilla y el polémico Óscar Cortés, al que Millonarios ya anunció que no lo va a prestar.

Toda una polémica se ha armado por el nombre de Óscar Cortés en la Selección Colombia, que alista todos los detalles para lo que será la presentación en el Mundial Sub 20, donde integra el Grupo C con Senegal, Japón e Israel. El torneo inicia el próximo 20 de mayo de y finaliza el 11 de junio.

En medio de los nombres que aparecen en la lista, hay uno que sorprende por su ausencia, se trata de Luis Quintero, quien hace parte del Villarreal de España. Este extremo lamentó en sus redes sociales no estar en el grupo elegido por Héctor Cárdenas, que vale recordar, puede tener modificaciones hasta dejar la convocatoria definitiva.

"Casi 3000 minutos, 21 goles y 12 asistencias en todas las competiciones, hay cosas que no dependen de uno mismo, pero la vida nos mantiene firme", dijo Luis Quintero en Twitter.