El volante Dorlan Pabón, hoy gran figura en Atlético Nacional, charló en exclusiva con el periodista Carlos Antonio Vélez sobre el tema de José Pékerman y la Selección Colombia. Cuando el entrenador argentino se puso a cargo del equipo, este jugador era uno de los más destacados en el exterior.

Incluso, era figura del plantel colombiano, junto a James Rodríguez, en las épocas de Leonel Álvarez. Al principio del ciclo de José Pékerman, Dorlan Pabón debería ser fijo en las convocatorias, pero de un momento a otro desapareció. Muchos años después, el volante de Nacional cuenta realmente lo que él cree que sucedió.

La razón por la que Dorlan Pabón fue borrado de la Selección

Dorlan se citó con Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores de Antena 2. Allí, el jugador habló de su salida de la Selección Colombia y si eso tuvo que ver con una supuesta discusión con James Rodríguez, rumor que pasó por la prensa pero él mismo lo desminitó. Contó que fue una decisión exclusivamente del DT de la época.

“No he tenido problema con James. Estuve en mi mejor momento en México, salí goleador y nunca me volvieron a llamar. Estaba tranquilo porque hice las cosas muy bien, aporté mi 'grano de arena'. Tengo una linda relación con todos los jugadores. Se quedan con la imagen de lo que pasó en Perú, pero eso no fue nada, nunca peleé con un jugador, era más por el estilo del técnico", dijo Dorlan Pabón.

Tras esto alcarado, Carlos Antonio Vélez mandó el picante. El periodista preguntó que si por aquella época, alguien le sugirió que se fuera a jugar a Argentina. Y precisamente, Dorlan Pabón dijo que sí tuvo una oferta de Independiente, pero él prefirió quedarse en España. Esa decisión, cree él, fue lo que lo alejó de la Selección Colombia de Pékerman.