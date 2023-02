La Selección Colombia cayó este martes por la mínima diferencia ante Uruguay en el estadio El Campín en su primer partido del hexagonal final. El equipo de Héctor Cárdenas que venía de conseguir la clasificación en un partidazo ante Argentina que terminó ganando por el mismo marcador, tuvo un partido similar ante los ‘charrúas’, pero que al final terminaron sufriendo desde el juego y el resultado.

Con un marco espectacular, estadio lleno y gente apoyando al equipo los 90 minutos, el combinado nacional tuvo puntos altos y bajos en el terreno de juego, cometió errores puntuales que al final costaron el resultado. En Bolavip analizamos las razones que explican la derrota de la ‘tricolor’ ante la Selección de Uruguay.

Definición

Uno de los puntos que más sintió el equipo fue en el frente de ataque, si bien terminó salvándose varias veces también por falta de definición del rival, los encargados de meterla en Colombia no estuvieron finos al momento de llegar al último cuarto. En el primer tiempo fueron más aproximaciones que llegadas claras y fue justamente por no saber terminar las jugadas. Algunos remates de media distancia generaron peligro en el arco del portero Rodríguez Lucas.

Ya en el segundo tiempo llegaron con más riesgo, el arquero rival terminó siendo figura, pero no se tomaron las mejores decisiones al momento de rematar. El ‘9’ Caraballo no se encontró nunca en el partido y los que pudieron definir, no lo hicieron con contundencia y, como dice el famoso refrán, “el que no los hace, los ve hacer”.

Errores individuales

Colombia terminó sufriendo en dos posiciones fundamentales en el fútbol, la del arquero y el delantero. Si bien Caraballo ha sido aguanto por Cárdenas y lo ha llenado de confianza, le ha costado, no solo no pudo definir, sino que tampoco logró entrar en el circuito de juego.

Por otro lado, el portero Marquinez, quien venía mostrando falencias desde la primera fase, ante Uruguay volvió a cometer un error que esta vez infortunadamente terminó en gol. El arquero de Atlético Nacional dejó un insólito rebote que supo aprovechar Facu González tras un remate de pelota quiete que fácilmente pudo haber rechazado o encajonado.

Alineación

Héctor Cárdenas salió con un esquema táctico diferente al habitual, 4-3-2-1. Un sistema que hizo ver incómodo a más de uno, sobre todo a una de las figuras del Sudamericano, Gustavo Puerta. Además, jugadores como el arquero y el delantero que, son posiciones fundamentales, no lo han respaldado con su juego. Son varios errores que cometidos que por primera vez en el campeonato le ocasionaron la derrota.

Calificación de los jugadores que estuvieron ante Uruguay

Luis Marquinez (3)

Edier Ocampo (5)

Kevin Mantilla (8)

Andrés Salazar (6)

Gustavo Puerta (6)

Jhon Vélez (5)

Juan Castilla (7)

Alexis Manyoma (6)

Óscar Cortés (6)

Isaac Zuleta (5)

Miguel Monsalve (5)

Jhojan Torres (5)