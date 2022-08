Hay una nueva convocatoria de la Selección Colombia y la gran ausente es Linda Caicedo. Actualmente, ella es la mejor jugadora colombiana que ha logrado sorprender tras sus actuaciones en la Copa América Femenina y el Mundial Sub 20, no está en el combinado Sub 17.

En días pasados, Linda Caicedo fue nombrada como posible fichaje de FC Barcelona, en medio de la Copa América Femenina, donde se robó el show, se dijo que su minoría de edad sería impedimento para hacer la operación, pero tal parece que las cosas están bastante adelantadas.

La gran noticia es su ausencia en la convocatoria en la Selección Colombia Sub-17, que se alista para un torneo amistoso de preparación para lo que será el Mundial de la categoría, que se disputará en México en el mes de septiembre. Con 17 años, Linda Caicedo perfectamente puede estar en todas las selecciones.

El entrenador Carlos Paniagua habló sobre el tema y despejó dudas: "Yo le dije (a Linda), ni siquiera voy a contar con usted para ese torneo porque viene con mucha carga", aseguró en ‘El Colombiano’ de Medellín.