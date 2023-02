La Selección Colombia Sub 20 ha sido tendencia durante todo el campeonato Sudamericano Sub 20 y no solo por el juego o los resultados que hoy lo tienen jugando el hexagonal final, sino que también por la hinchada y el acompañamiento que tuvo en Cali, donde se disputó la primera fase, y ahora en Bogotá donde se jugó el primer partido ante Uruguay.

En redes sociales los aficionados se sumaron al debate de cuál debería ser la sede de la ‘tricolor’ de cara a las Eliminatorias, pues algunos afirman que ya se debe salir de Barranquilla, pues allí no se clasificó al Mundial de Qatar 2022, el clima y el ‘aliento’ de la gente ha generado polémica, aunque también hay quienes piden que se debe seguir en lo que muchos llaman “la casa de la Selección”.

Si bien, hay quienes exigen que se debe rotar por todo el país, hay algunos que piden que se quede en Cali, pues el balance en cuanto a los resultados ha sido positivo. Se vio una gran afluencia de público en el partido definitorio de la Sub 20 ante Argentina y se consiguieron los tres puntos. Además, afirman que la capital del Valle del Cauca es una ciudad futbolera y que le gusta ver al combinado nacional.

Por otra parte está Bogotá, la que para muchos llaman fría y poco futbolera, pero que este martes respondió llenando el estadio El Campín y cantando los 90 minutos a pesar de la derrota. En Bolavip estuvimos todo el tiempo acompañando a los hinchas y les preguntamos sobre cuál debería ser la sede de la Selección Colombia. Esto fue lo que nos respondieron.

Además, les dejamos a ustedes, nuestros seguidores, una encuesta para conocer su opinión sobre este tema que no para de ser tendencia.

