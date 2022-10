Uno de los momentos más polémicos y recordados en los últimos años en el fútbol sudamericano, fue el famoso 'pacto de Lima' entre la Selección Colombia y Perú para las Eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.

El periodista peruano Erick Osores, reveló detalles que no se conocían de dicho compromiso, los cuales revelo en el programa 'Fútbol en América'.

El comunicador indicó que ese día la transmisión del partido ocultó algunas imágenes reveladoras de lo que fue el arreglo en el terreno de juego, debido a que no se quería perjudicar al equipo peruano con una posible demanda futura por parte de Chile.

"Voy a confesar algo. Esa vez que Perú jugó y empató con Colombia 1-1, nosotros teníamos imágenes de plano cerrado de las conversaciones de la cancha. Y en un acto que no está bien, porque no hicimos lo que correspondía, que es periodismo, pero dijimos 'miramos para otro lado' y no pusimos las imágenes", contó Erick

Osores aunque aceptó que estuvo mal no mostrar las imágenes, indicó que no se arrepiente de haberlo hecho, ya que salvaron a su selección de no ir a la Copa del Mundo.

"No quisimos perjudicar y dar pie al rival. Si ponemos las imágenes podemos hundir a Perú, porque podían ir al reclamo de Chile. Hicimos mal, lo quiero reconocer públicamente. En ese momento dijimos 'metemos esta imagen, lo agarran los chilenos, se van al TAS y nos quedamos sin Mundial'. ¿Y sabes qué? No estuvo mal. Era lo que había que hacer", comentó el periodista, que también contó que hubo un evidente arreglo entre las dos selecciones.