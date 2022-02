El tema no pasaría por los futbolístico, ni por el entrenador del equipo nacional, si no por un pedido de los mismos jugadores.

Revelan por qué Teófilo Gutiérrez no fue llamado a la Selección y no fue por Rueda

La Selección Colombia recibió dos durísimos masazos en la Eliminatoria Sudamericana, luego de caer contra Perú y Argentina en la última doble fecha y ahora, salvo una serie de resultados, con milagro incluido, el equipo nacional no hará parte del Mundial de Catar 2022 y tendrá que ver el evento por televisión.

Hoy las mayores críticas están del lado de Reinaldo Rueda ya que el entrenador nacional se ha visto sin respuestas ante los retos que se han planteado y cada vez pierde la credibilidad que tenía en su llegada. Muchos ya están pidiendo la cabeza de DT y hay todo tipo de cuestionamientos por las decisiones que ha tomado.

Una de las mayores críticas que ha recibido Rueda es por la no convocatoria de Teófilo Gutiérrez al seleccionado nacional, quien viene en un nivel excepcional en el Deportivo Cali y, además, tiene huella de Selección. Sin embargo, tal parece que la decisión no pasó por el entrenador, si no que los mismos jugadores no lo querían en el grupo.

El periodista Jhon Jairo Miranda, durante el programa Lo Mejor De La Fecha, de Win Sports, dio detalles acerca del porqué no se dio el llamado del atacante del Deportivo Cali “Reinaldo quería a Teófilo Gutiérrez en la selección, sentía que era un aporte importante. No para el partido contra Argentina, pero sí para los partidos anteriores. Sin embargo, en sus formas, manejo, estilos, Rueda recibió dentro de la Selección Colombia la voz de algunos integrantes que le dijeron ‘profe, no cabe, no lo queremos, no nos viene bien, no nos gusta”.

Acá el video de la información de JJ Miranda: