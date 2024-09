¿Cree que Jefferson Lerma es baja sensible en la Selección Colombia?

Lerma tenía una inflamación en uno de sus tendones y la evolución es activa y no se descarta el viaje.

Según el periodista Felipe Sierra, no está del todo descartada la presencia de Jefferson Lerma en la Selección Colombia, que en algún momento sí se ha pensado desconvocar por la molestia muscular que padece. En las últimas horas, se conoció que el jugador ha avanzado de gran manera y ambos cuerpos médicos (Crystal Palace y Selección Colombia), analizan si Jefferson puede viajar.

Pensando en esta posible baja, la Selección Colombia tomó medidas y llamó a Juan Camilo Portilla, quien se cree es el reemplazo de Jefferson Lerma o al menos se une al equipo para tratar de tener un plan B, en dado caso que el volante del Crystal Place, en definitiva, no pueda estar en el equipo colombiano.

Jefferson Lerma, volante de la Selección Colombia. (Photo by Tim Nwachukwu/Getty Images)

Cabe recordar que Jefferson Lerma es un jugador fundamental en el esquema actual de la Selección Colombia con Néstor Lorenzo al mando. Es titular junto a Richard Ríos en el mediocampo y todo apuntaba que ante Perú y Argentina iban a estar entre los once inicialistas. Este tándem fue una de las situaciones más importantes de la anterior Copa América, donde la ‘Tricolor’ fue finalista.

Todo parecía indicar que Jefferson Lerma no iba más con la Selección Colombia por lesión, pero ahora aparecen algunas fuentes confirmando lo contrario y que el jugador sí estaría en convocatoria y viajaría con el grupo del técnico Néstor Lorenzo. Vale resaltar que, hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido un comunicado informando su condición de “desconvocado”.

Una mala noticia para la Selección Colombia fue la lesión de Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace de la Premier League, que fue notificado por lesión y no pudo estar en el partido contra el Chelsea, por la tercera fecha de la Liga de Inglaterra. Se reveló que el jugador no sería tenido en cuenta para la doble fecha de Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 contra Perú y Argentina.

