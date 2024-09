Así celebró René Higuita el primer gol de Falcao García con Millonarios

Tras celebrar con sus compañeros y contagiarse de la euforia del estadio, Falcao buscó una camiseta con un mensaje dedicado a Javier Acosta, el hincha azul que le practicaron la eutanasia. Radamel no dudó en mostrar la prenda ante las cámaras presentes en el estadio de Villavicencio.

Todo estaba servido para que Radamel Falcao García hiciera historia. No fue titular, pero en el segundo tiempo cayó el momento que todos esperaban. Cuando Millonarios ya ganaba 1-0, ‘El Tigre’ colocó el segundo a los 55 minutos tras potente remate que casi rompe la red del arco.

Muchos quisieran que fuera en El Campín, pero por compromisos del Mundial Sub 20 Femenino, Millonarios tuvo que trasladarse a Villavicencio y disputar este juego en condición de local. Eso no fue impedimento para que los fanáticos llenaran el estadio ‘Rey Pelé’ de la capital del Meta.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.