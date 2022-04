Uno de los grandes ausentes que tuvo la Selección Colombia en su fallido camino a Qatar 2022 fue Santiago Arias. Cuando el lateral comenzaba a encontrar minutos de juego en Alemania, sufrió una impresionante lesión con la Selección Colombia que lo tuvo marginado de la competencia alrededor de 6 meses. Él alcanzó a trabajar con el cuerpo técnico de Carlos Queiroz.

Justamente en el segundo juego de Colombia en Eliminatoria, el defensor sufrió una fractura que le hizo perder el resto de la temporada 20/21 con el Bayer Leverkusen. No jugó más en Alemania, el equipo acabó con su préstamo y a la campaña siguiente acabó fichando con el Granada de España, equipo con el que todavía trabaja para recuperar su nivel y regularidad.

El popular 'Santi' estuvo dialogando con el programa 'El Vbar', de Caracol Radio; y opinó sobre lo ocurrido con Carlos Queiroz. Aunque él no estuvo en las goleadas sufridas ante Uruguay y Ecuador, negó rotundamente que sus compañeros planearan esas caídas solo para sacar al portugués.

"Es un grupo tranquilo que habla todo, no creo que esté para pelear con ningún entrenador, el tiempo mío en Selección nunca hubo ningún problema como se comentó en ese momento, me parece irreal, no creo que haya pasado nada de lo que se habló".