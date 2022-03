¿Se acabó la fe? Así va la venta de boletería para el juego Colombia vs. Bolivia

Desde el 3 al 7 de marzo se llevará a cabo la venta de boletería para asistir al partido de la Selección Colombia contra Bolivia. El juego, que se disputará el 24 de marzo, ya comenzó a distribuir las entradas y la primera fase tiene prioridad para los clientes Bancolombia. Sin embargo, esta vez hubo una respuesta inusual por parte de los fanáticos.

+ Resumen: Colombia 0-1 Perú, el más reciente partido de la Tricolor en Barranquilla

Como ya es costumbre, la venta de la boletería para ver a la Selección Colombia suele distribuirse en tres fases. La primera, exclusiva para clientes Bancolombia, suele repartir entre 3 mil y 4 mil boletas para quienes logren acceder a este beneficio. En ocasiones anteriores, ese remanente de boletas se solía vender en un plazo de 10 a 20 minutos. Esta vez, no ocurrió así.

El proceso de venta se abrió en TuBoleta desde las 10:00 a.m y pasó más de una hora sin que se anunciara el "Agotado" para esta fase. Algo que no se había visto, quizá, en los últimos 8 años donde la Selección recibió un respaldo sin precedentes por parte de la fanaticada. Ahora que la clasificación a Qatar 2022 está bastante comprometida, puede que después de mucho tiempo no veamos el estadio Metropolitano de Barranquilla con aforo totalmente vendido.

Cabe recordar que aún quedan dos fases más pendientes de venta donde se espera que aumenten considerablemente las solicitudes de compra de boletas:

- Fase 2, 4-6 de marzo: Preventa Bancolombia (todas las tarjetas para clientes)

- Fase 3, 7 de marzo: Público general (Hasta agotar entradas)