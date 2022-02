El reconocido Carlos Antonio Vélez lanza unos datos de los jugadores de la Selección Colombia que no dejan de ser de escándalo.

El reconocido Carlos Antonio Vélez lanza unos datos de los jugadores de la Selección Colombia que no dejan de ser de escándalo. Tras la doble jornada de Eliminatorias, que dejó al equipo colombiano más lejos de la anhelada clasificación, el periodita da a conocer unas cifras que no dejan de impactar.

"Me puse a mirar y que pesar, estos tipos sufren mucho viniendo. Les dan de viáticos cada día: 2 millones de pesos. De visitante suben los viáticos y son 2 millones 800 por día. Les dan por ganar un partido 28 millones y hasta les doblan, porque la FCF les ha doblado. Si empatan, 16 melones (...) Ganan un partido como contra Chile y les duplican el premio, se llevaron 40 melones cada uno. ¡Muy sacrificados, sufren mucho!", dijo Carlos Antonio Vélez en su editorial de Palabras Mayores.

"Vienen en ejecutiva, hotel cinco estrellas, transporte, pasan por migración como los diplomáticos, sangre azul. Tienen médico de cabecera, comida a través de dietista porque no comen lo que nosotros comemos. Tienen a la familia en el hotel porque hay dos torres, una para los jugadores y otra para sus familias. Tienen 50 entradas por partido. No sí, de pronto hasta tienen razón, se vienen a sacrificar cuando vienen aquí. Bueno, no vengan, aquí hay. Muchos de ustedes cumplieron el ciclo, muchas gracias. Hay que hacer una campaña para que le hagan una estatua".