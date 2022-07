Tras el nombramiento de Néstor Lorenzo por parte de la Federación Colombiana de Fútbol como nuevo entrenador de la ‘tricolor’, la polémica no ha parado y, por el contrario, cada vez sale alguien a dar una opinión diferente.

Willington Ortiz, leyenda del Fútbol Colombiano, habló con Win Sports sobre el nuevo estratega de la Selección y afirmó que no es de su gusto, pero cree que clasificará al Mundial. Además, puso el nombre de un entrenador colombiano que actualmente dirige a un club del rentado nacional: “A mí no me gustó la escogencia de Néstor Lorenzo. Me gustaba Hernán Torres, un colombiano que fuera técnico de la selección Colombia.”

Sus razones de poner al actual entrenador del ‘pijao’ fueron claras: “Torres tenía todas las condiciones porque ha sido campeón con Tolima, Millonarios, América y también le fue bien con Medellín. Además, fue campeón en Perú y tiene todas las condiciones y le está yendo muy bien con Tolima”.

El viejo ‘Willi’ se refirió también al ‘10’ de la Selección, James Rodríguez: “todos los colombianos, y yo como jugador de fútbol, nos sentimos tristes porque él, teniendo todas las condiciones, no se prepara bien, se pone a hacer otras cosas. Aún nos puede divertir con su fútbol y le puede dar más a la selección”,

Finalizó hablando del referente de la Selección, Luis Díaz: “hace lo mejor posible en el exterior, juega como si jugara aquí en Colombia. Le deseamos mucha suerte y que no se vaya a lastimar porque lo queremos en ese nivel para la selección Colombia y que nos clasifique al Mundial.”