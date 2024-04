Al 42′, antes de finalizar la primera parte, hubo una jugada parecida para ratificar el doblete de Chamorro. Incluso, el narrador oficial del juego no sabía si cantar la anotación ante el visto bueno del juez central, pues el delantero de Palestino parecía en fuera de lugar. Al ver el VAR, el árbitro dio válida la anotación luego de que otra vez el lateral Sander Navarro habilitara cerca a la línea. No se apuró y el rival cobró. 2-1 y sufría Millonarios.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.