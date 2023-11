Nuevamente, hay preocupación en los cuerpos médicos de Sao Paulo y la Selección Colombia por James Rodríguez. Sin duda alguna, al ’10’ le pasó factura el enorme despliegue físico que tuvo en las Eliminatorias enfrentando a Brasil y Paraguay. Luego de esos partidos, volvió a Sao Paulo para continuar su trabajo con el tricolor paulista y reapareció el fantasma de su lesión crónica en su pantorrilla derecha.

Tras su participación con la Selección Colombia, James Rodríguez volvió a Brasil y Dorival Junior le dio la oportunidad de ser titular ante Cuiabá. El partido quedó igualado sin goles y el colombiano estuvo 70 minutos en el terreno de juego. Tras un gran desgaste, fue reemplazado y ahora Sao Paulo confirmó que el volante está lesionado, otra vez.

¿Cuál es la lesión que padece James Rodríguez?

Sin dar mayores detalles, Sao Paulo confirmó que James Rodríguez se quejó en los entrenamientos de una molestia en su pantorrilla derecha, luego de jugar contra Cuiabá. Teniendo en cuenta sus antecedentes, el club remitió al colombiano de inmediato al cuerpo médico para que se le practicaran exámenes en el lugar de la dolencia.

Por el momento, no se sabe con certeza que tiene el jugador. Sao Paulo solo informó que James tiene “un ligero estiramiento”, por lo que su dolencia no reviste mayor gravedad. No especificaron el tiempo que estará de baja, pero hay preocupación por su evolución. Es el mismo lugar donde ha tenido su lesión crónica, en el músculo sóleo.

Comunicado oficial de Sao Paulo sobre James Rodríguez

Este martes por la tarde (28), el equipo paulista concluyó sus preparativos para enfrentar al Bahía, el miércoles a las 20 horas (29), en la Arena Fonte Nova, en la penúltima jornada del Campeonato Brasileño.

Con dolor en la pantorrilla derecha, el mediocampista James Rodríguez se sometió a un examen de imagen que detectó un ligero estiramiento en la zona. El jugador estaba recibiendo tratamiento en REFFIS Plus.