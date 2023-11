No es para menos la gran preocupación que hay en la prensa brasileña con su Selección. Los pentacampeones del mundo no encuentran rumbo fijo desde que se tomó la decisión de tener un técnico interino hasta que se produce la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de la ‘Scratch’. Desde la eliminación en Qatar 2022 y la salida de Tité, la ‘Canarinha’ ha sumado varios resultados que no van acorde a su exitosa historia en el fútbol. La derrota ante Colombia en Barranquilla pegó fuerte.

En las dos fechas de Eliminatorias en octubre ya se auguraba algo extraño en la Selección de Brasil. En esa doble jornada, empataron en casa contra Venezuela y luego perdieron en Montevideo contra Uruguay. En ese último partido, el equipo de Fernando Diniz lució muy mal y para acabar de completar, se presentó la grave lesión de Neymar Jr. La estocada final para ratificar que algo anda mal en el equipo la terminó de dar la Selección Colombia.

Amargura completa: así narraron en Brasil el doblete de Luis Díaz

Aunque fue un partido extraño, lo que sí se debe reconocer es que la Selección Colombia no se dejó hundir por el gol que le marcó Brasil en los primeros minutos de juego. Vinicius Jr., Rodrygo y Martinelli solo necesitaron 120 segundos de juego para hacer añicos la defensa cafetera. Sorprendieron muy temprano. Luego, en los primeros 10 minutos del segundo tiempo, estuvieron muy cerca de ampliar el marcador a su favor.

De cualquier forma, la dicha de Brasil en Barranquilla duró hasta el minuto 75. En ese momento cayó el primer gol de Luis Díaz y la prensa brasileña ya lo veía venir. Después de tanto insistir, la estrella del Liverpool por fin encontró la clave para vencer la portería de su compañero Alisson. Tras un gran centro de Cristian Borja, definió de cabeza y la narración internacional se vino abajo.

La Selección de Brasil se derrumbó muy rápido con el empate y Colombia le terminó remontando el partido en menos de 5 minutos. Al 79′, Luis Fernando Díaz aplicó la fórmula del caballero. Repitió de cabeza, firmó su doblete y le entregó en bandeja de plata la victoria a la Tricolor. La narración brasileña pasó de las risas a la amargura total.

¿Cómo tituló la prensa brasileña la derrota de su Selección?

Como si fuera un común acuerdo, la prensa brasileña le otorgó a Luis Díaz toda la responsabilidad de la victoria de Colombia ante Brasil. En líneas generales, criticaron el planteamiento del equipo en el segundo tiempo y condenaron todas las opciones que desperdiciaron para sentenciar el marcador antes de los 70 minutos de partido. Raphinha falló varias opciones claras para liquidar el juego en Barranquilla.

‘Globo Esporte’ analizó la derrota y dio a la Selección Colombia como vencedor justo. Por las opciones que tuvo y la forma en la que respondió al gol que hizo Brasil en el amanecer del juego. La ‘Folha de Sao Paulo’ aseguró que la remontada de la Tricolor se firmó en una “noche inspirada para Luis Díaz”.