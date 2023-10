Se disputó la tercera fecha de las Eliminatorias de la CONMEBOL, con miras al Mundial de 2026, la cual dejó a la Selección Colombia en los primeros lugares y ocupando puesto de clasificación, mientras que otros equipos se empezaron a complicar y siguen dando muchas ventajas en el inicio de la competencia.

Tras la igualdad ante Uruguay, que no dejó muy contentos a los aficionados, la ‘tricolor’ ocupa el tercer puesto de la tabla con 5 puntos en tres compromisos disputados, de un saldo de dos empates y solamente un triunfo, teniendo en cuenta que ya ha jugado en dos oportunidades en condición de local, dato que no pasa desapercibido.

En cuanto a los líderes de las clasificatorias, Argentina está arriba ocupando el primer lugar con un puntaje ideal de 9 puntos y una diferencia de gol de +5. Por su parte, Brasil que sufrió una sorpresa ante Venezuela empatando en condición de local, ahora es segundo de la competencia con 7 unidades, perdiendo así la opción de hacer puntaje perfecto.

En cuanto al sótano de la tabla, Bolivia ocupa el último lugar con tres derrotas en el mismo número de compromisos disputados, siendo Ecuador su más reciente verdugo, venciéndolo en la altura de la Paz por 1-2 en el último minuto, dando así mucha ventaja y no haciendo respetar el que antes era su fortín como su localía.

Así quedó la tabla de posiciones de la Eliminatoria:

¿Cómo se jugará la próxima jornada de la Eliminatoria?

La cuarta fecha de la Eliminatoria se jugará en su totalidad en día martes 17 de octubre, con cinco compromisos que tendrán muy atentos a todos los fanáticos del fútbol en Sudamérica, debido a que habrá algunos juegos muy llamativos entre equipos que buscan mantenerse en los primeros lugares, mientras que otros quieren recuperar terreno y salir de los últimos puestos.

La Selección Colombia visitará a Ecuador en la ciudad de Quito a las 6:30 PM, siendo uno de los duelos destacados de la jornada, debido a que los de la ‘mitad del mundo’ están a tan solo dos puestos de los ‘cafeteros’ y una victoria lo dejaría en zona de clasificación, mientras que si los tres puntos son para los colombianos, se afianzará en los primeros puesto.

Por su parte, el campeón del Mundo, Argentina, que lleva puntaje perfecto, se medirá ante Perú en la ciudad de Lima, juego en el que los incas están con todo la obligación de ganar, ya que están en el penúltimo lugar de las clasificatorias y una derrota los dejaría muy mal parados en sus aspiraciones de estar en la Copa del Mundo 2026.

El duelo que se lleva todas las miradas es en el que se medirán Uruguay y Brasil, dos de las mejores plantillas del continente, en el que los ‘charrúas’ harán de locales en el estadio Centenario de la ciudad de Montevideo, escenario que estará completamente lleno, tras la motivación de haber sacado un punto en Barranquilla.

Así se jugará la jornada 4 el martes 17 de octubre:

Venezuela vs. Chile: Estadio Monumental de Maturín, 4:00 PM

Ecuador vs. Colombia: Estadio Rodrigo Paz Delgado, 6:30 PM

Paraguay vs. Bolivia: Estadio Defensores del Chacho, 6:30 PM

Uruguay vs. Brasil: Estadio Centenario, 7:00 PM

Perú vs. Argentina: Estadio Nacional de Lima, 9:00 PM.

¿Quién es el goleador de la Eliminatoria?

Son cuatro los futbolistas que están en el primer puesto de la tabla de goleadores de las clasificatorias sudamericanas, ellos son Nicolás De La Cruz de Uruguay, Felix Torres de Ecuador, Rodrigo y Neymar de Brasil, cada uno de ellos han anotado dos goles en la competencia. Mientras que en el escalafón de asistencias está Neymar y Moises Caicedo de Ecuador con tres.

