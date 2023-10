El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, definió la lista de futbolistas convocados para afrontar la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias ante Uruguay y Ecuador respectivamente, con miras a Mundial del 2026, la cual presenta muchas variantes, teniendo como referencia al equipo que estuvo en las primeras jornadas.

Algunos nombres que llaman la atención, son los del portero de Atlético Nacional, Kevin Mier, quien en esta oportunidad le ganó la pulseada a Devis Vásquez, quien no la viene pasando bien en Inglaterra. En la fase defensiva aparecen los defensores Willer Ditta, Yerson Mosquera y Frank Fabra, quienes reemplazarán a los lesionados Yerry Mina, Jhon Lucumí y Johan Mojica.

En la parte ofensiva resalta la reaparición de Yaser Asprilla del Watford de Inglaterra y de Diego Valoyes de Juárez de México, mientras que para el medio campo vuelve a tener una oportunidad Kevin Castaño, mediocampista del Cruz Azul, quien dejó muy buenas impresiones en los partidos amistosos.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

Las ausencias más relevantes de la Selección Colombia

Una de las principales bajas que tendrá el equipo ‘cafetero’ de Néstor Lorenzo, es la del jugador del Inter de Milán, Juan Guillermo Cuadrado, quien no está en la lista de convocados, a pesar de ya estar recuperado, pero desde el cuadro italiano le habrían pedido al técnico argentino que no lo llamara, para que se recuperara a 100%.

Otro que no está es el mediocampista Juan Fernando Quintero, quien hizo parte de las primeras fechas, aunque no tuvo mucha participación, pero se encuentra bien físicamente y activo con Racing de Argentina, pero no será tenido en cuenta por Lorenzo para la doble jornada.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

La ‘tricolor’ se medirá inicialmente ante Uruguay el jueves 12 de octubre a las 3:30 PM en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla por la fecha 3. Mientras que la cuarta jornada visitará a Ecuador el martes 17 de octubre a las 6:30 PM en el Rodrigo Paz de Quito.

Aquí la lista de convocados de la Selección Colombia: