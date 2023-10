Germán Ezequiel Cano es el hombre del momento en el fútbol sudamericano, después ser figura en la clasificación de Fluminense a la fina de la Copa Conmebol Libertadores, tras vencer a Internacional por 1-2, asistiendo y anotando uno de los goles, confirmando que es el mejor delantero del continente en la actualidad.

El atacante argentino es el goleador de la Libertadores de manera solitaria con 12 tantos, siendo pieza fundamental de su equipo, que por segunda vez en su historia disputará la final de este torneo continental, competencia que nunca ha ganado y es el sueño de toda la hinchada del ‘Fluzao’.

Debido al gran rendimiento de Cano, en Colombia muchos hinchas de la Selección se lamentan de que no se haya sido convocado para la ‘tricolor’, tema que ha sido de debate en las redes sociales y programas deportivos, debido a que muchos no están de acuerdo con nacionalizar futbolistas extranjeros.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

La razón por la que Germán Cano no puede jugar con la Selección Colombia

Muchos hinchas colombianos piden que Cano sea tenido en cuenta por el entrenador Néstor Lorenzo, debido a los problemas de gol que ha presentado la ‘amarilla’ y el desprecio que han tenido con él en la Selección Argentina, pero hay un gran inconveniente, y es que Germán no tiene la nacionalidad colombiana, debido a que el jugador cuando vivía en el país, no logró cumplir el tiempo necesario para que le dieran la documentación.

“Lo que pasa es que no llegué a estar el tiempo necesario que me pedía migración para poder cumplir esos dos años que obligatoriamente me pedía, estuve un año y medio en el 2018 y salió la oportunidad de venirme a Brasil y no pude cumplir esos dos años. Estaba haciendo todos los trámites para poder nacionalizarme, pero no se dio. Quedó todo en cero y no se pudo resolver ese tema”, contó el propio Cano en una entrevista para Caracol Radio en mayo del 2023.

¿Cómo le fue a Germán Cano en el fútbol Colombiano?

El delantero de Fluminense jugó en dos clubes del FPC, primero en el Deportivo Pereira en el 2011, en donde disputó 18 partidos, anotó 10 goles y metió 3 asistencias, siendo el goleador de la Liga, pero a pesar de sus tantos, el cuadro ‘matecaña’ se fue a la segunda división, por lo que Germán decidió terminar su contrato con el equipo.

Ya en el 2012, Cano arribó al Deportivo Independiente Medellín, tras un flojo paso de unos meses en Nacional de Paraguay. Ya en el ‘poderoso’ el atacante estuvo en dos épocas, la primera hasta el año 2014, después fue el fútbol mexicano, pero regreso al DIM en el 2018 hasta el 2019, de donde salió siendo ídolo y el goleador histórico.

Germán disputó en total 196 partidos con la camiseta del Medellín, allí marcó 129 goles, teniendo un promedio de un gol cada 0,66 por partido, además, puso 21 asistencias, hecho por el que es adorado por la afición del ‘rojo de la montaña’.