James Rodríguez es uno de los futbolistas más importantes en la historia de la Selección Colombia, pero últimamente muy cuestionado por parte de algunos aficionados, que no están de acuerdo con su convocatoria a la ‘tricolor’, debido a las polémicas que se han armado en torno al futbolista en los últimos clubes en los que ha jugado, en donde ha dejado una buena cara.

El mediocampista que actualmente juega para São Paulo de Brasil, ha venido realizando un desempeño aceptable en su nuevo equipo, es por esto que junto a su experiencia vistiendo la ‘amarilla’ y en el balompié internacional, que ha seguido teniendo la confianza del entrenador Néstor Lorenzo para la doble jornada de Eliminatoria ante Uruguay y Ecuador.

Precisamente sobre las fuertes críticas a James, fue que otro histórico de la Selección, Juan Camilo Zúñiga, salió con todo a defender al mediocampista en una entrevista para el ‘Diario AS Colombia’, allí aseguró que es un buen compañero, el cual siempre está tranquilo y que las lesiones lo han afectado, pero es goleador de un Mundial.

“Es lo más de buena gente, no sé qué pasa con ese loco. La gente dice que podía haber dado más, pero no ha corrido con suerte con el tema de las lesiones. Hablo como persona y ser humano, es un ‘pelao’ top, muy buena gente, tranquilo, que mantiene sonriendo. En lo deportivo, fue el goleador del Mundial ¿qué le voy a decir?”, dijo Zúñiga, que también arremetió contra los hinchas que no valoran los ídolos en el país.

¿Cómo le fue a Juan Camilo Zúñiga con la Selección Colombia?

El lateral que se retiró del fútbol en el año 2018, es considerado por muchos como el mejor lateral derecho en la historia de la ‘tricolor’, con la que jugó 26 partidos amistosos, 25 de Eliminatoria, 8 en Copa América y 4 en Mundiales, para sumar un total de 63 lo que fueron 4.962 minutos disputados defendiendo la camiseta del equipo ‘cafetero’.

Además, Zúñiga, que brilló en clubes de Europa como Napoli, Siena y Bolonia en Italia, también marcó un solo gol con la Selección Colombia, también logró meter cuatro asistencias, siendo un jugador muy influyente en el ataque del equipo que dirigió José Pékerman, especialmente al momento de iniciar las jugadas.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

La ‘tricolor’ disputará la tercera jornada de la Eliminatoria ante la Selección de Uruguay, el próximo jueves 12 de octubre a las 3:30 PM, compromiso que se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, en donde se espera lleno total por parte de los aficionados colombianos.