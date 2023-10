La Selección Colombia de Néstor Lorenzo ajusta detalles para lo que será el partido contra la Selección Uruguay, por la tercera fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. El entrenador argentino habló con la prensa y se refirió a un tema en específico: James Rodríguez.

Lorenzo no lo dudó y decidió convocar a James Rodríguez, considerado el líder de esta Selección Colombia que busca el cupo al Mundial 2026 tras el fracaso en la anterior fase clasificatoria de Qatar 2022.

Actualmente, James Rodríguez está en el Sao Paulo, tiene continuidad en el Brasileirao y ha podido lucirse con algunas jugadas, pases, técnica y goles. El talento del cucuteño ha logrado impactar en el gigante paulista y eso le ha permitido estar activo en la Selección Colombia.

Para estas nuevas fechas, contra Uruguay y Ecuador, no era la excepción y la presencia de James estaba ‘cantada’. Ahora las dudas surgen en qué si va a ser titular o no. El volante tendría serias posibilidades de estar en el once inicial, ya sea en Barranquilla o Quito, o en ambos compromisos.

Lorenzo y sus palabras sobre James previo a enfrentar a Uruguay

Néstor Lorenzo tuvo palabras muy positivas sobre James y dejó ver lo importante que es el volante colombiano en el grupo de jugadores. Destacó sus cualidades y espera que Rodríguez pueda dar todo su talento nuevamente para sacar muy buenos resultados. Eso sí, no dio pistas de su titularidad.

“Es normal cuando uno está en un club, cuando se le va un jugador 10 o 15 días a una selección y lo está trayendo de a poco. Está trabajando (James en Brasil), y lo mismo hicimos nosotros acá, nosotros no pusimos a James Rodríguez de golpe, a quemarlo o a hacerlo fundir en los primeros partidos. James está creciendo y está mejor”, dijo Néstor Lorenzo sobre James.

“Los fuimos llevando de a poco, creo que el trabajo fue en conjunto, pero por el bien del jugador y de los equipos, no porque haya hablado con el técnico de Sao Paulo. No puedo decir nada, él defiende sus intereses y tiene derecho a reconocer que la venida de James interrumpe el proceso que está haciendo con él, pero está creciendo y estoy contento por eso”, dijo Lorenzo sobre las críticas del entrenador Dorival Junior al llamado de James a la Selección Colombia.