Carlos Antonio Vélez no dudó ni un instante, lanzó sus elogios a Andrés Felipe Román y lo postuló para la Selección Colombia.

El reconocido periodista usó la red social X para elogiar a Andrés Román y no titubear con la postulación. Él inicia como lateral, pero con facilidad se vuelve un extremo. Luego del partido contra Deportivo Pasto, que tuvo sus comentarios en Win Sports, a Carlos Antonio Vélez le es claro que el lateral de Nacional debe ser el reemplazo de Daniel Muñoz en la Selección Colombia.

El jugador bogotano responde ante la crisis y los escándalos que sacuden a Atlético Nacional. Saca la cara por el equipo verde y da la confianza necesaria al proceso del técnico mexicano Efraín Juárez, quien sigue en la misma tónica y no lo baja de la titular y su mejor cualidad: lateral con gol.

Carlos Antonio Vélez, apenas terminó el partido de Atlético Nacional contra Deportivo Pasto, no dudó ni un instante y lanzó sus elogios a Andrés Felipe Román, el salvador del equipo verde y de los mejores jugadores del fútbol colombiano. El lateral bogotano se fue de doblete en el Departamental Libertad para el 2-1 final y los tres puntos.

