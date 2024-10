Está muy loco: Otro golazo de Andrés Felipe Román en Atlético Nacional

Read more on X

On fire. Andrés Felipe Román se consolida como uno de los goleadores de Atlético Nacional, pues acumula cuatro goles (restando el del partido suspendido vs. Junior). Otra vez se reporta con anotación en la apertura del marcador ante Deportivo Pasto en el Departamental Libertad de la ciudad de Pasto.

