El periodista Carlos Antonio Vélez, una voz autorizada del fútbol colombiano y muy crítico en diferentes temas, reaccionó en sus redes sociales a la convocatoria de la Selección Colombia.

El técnico Néstor Lorenzo convocó a 26 jugadores para el debut en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde la Selección Colombia jugará contra Venezuela en Barranquilla y Chile en Santiago.

El polémico comunicador no se guardó nada y cargó contra la convocatoria de Yerry Mina y el reencauche de Santiago Arias, además criticó el llamado del tercer arquero, que sería Devis Vásquez, y asegura que es un “favor”.

“A mano alzada… Lo único coherente de la convocatoria de Lorenzo fue el mantener 15 de los 17 que jugaron más de 100 minutos en los 5 partidos de este año (2023). Lo demás… No se ha podido “destetar” de los que nos eliminaron de Qatar. El tercer arquero es un favor, la ‘reencauchada’ de Santi Arias de Novela, hay 10 mejores que Mina que no ha jugado un solo minuto desde hace dos meses, no le sirve nadie de los equipos Colombianos y eso que se deja ver en todos los estadios. Y Castaño, el mejor en varios amistosos, ¿Qué? Justo lo de Córdoba y Cassierra que esta vez sí merece el llamado por ser el delantero en mejor estado de forma y números. ¡Es lo que hay!”, dijo Vélez en Twitter.