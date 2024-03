Cada vez está más cerca la fecha para volver a ver a la Selección Colombia, y luego de terminar el 2023 invicta y en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se vienen dos partidos amistosos que no deben contar con cinco jugadores, según Carlos Antonio Vélez.

La Selección Colombia jugará en la fecha FIFA de marzo contra España el viernes 22 a las 3:30 P.M. y frente a Rumanía el martes 26 a las 2:15 P.M. De acuerdo con Vélez, la convocatoria para estos dos partidos se daría el próximo martes 12 o miércoles 13. El periodista de los canales RCN y Win Sports ya hizo la advertencia sobre el “golpe de gracia” que puede dar el entrenador Néstor Lorenzo.

El primer jugador que está ‘prohibido’ para la próxima convocatoria de Colombia según Carlos Antonio Vélez es el lateral izquierdo Frank Fabra, quien lleva 181 minutos en cuatro partidos con Boca Juniors en el 2024. “Tengo más miedo que el Real Madrid ayer (6 de marzo) de que nos vayan a dar el golpe de gracia habitual en Lorenzo. Que llama jugadores como Fabra que ayer cumplió un requisito para convocarlo: no jugó. Hace rato no juega, está archivado, perdió Boca uno a cero”, empezó diciendo el periodista en su habitual columna ‘Palabras Mayores’ de la emisora Antena 2.

Miguel Ángel Borja empezó dulce con el gol en el 2024, y a pesar de anotar nueve goles en ocho partidos con River Plate, Vélez también lo tiene como uno de sus jugadores ‘prohibidos’ en la Tricolor: “Es el campeón del mundo para hacerle goles a los equipos chimbos como Independiente de Rivadavia. Es el ante penúltimo de la Zona A del fútbol argentino. Espero que Borja, que trae esta racha de tantos goles, no la vaya a romper pues ahora que llegue Independiente (de Avellaneda), llegan los partidos de Copa. Es lo que le piden los hinchas allá”.

Con la advertencia de que España no contará con jugadores importantes que están lesionados como Ferran Torres, Gavi y Borja Mayoral, Carlos Antonio Vélez no descartó que el entrenador Néstor Lorenzo convoque a los cinco jugadores que para él ya deberían estar ‘prohibidos’ en la Selección Colombia.

Vélez reveló la lista de sus jugadores ‘prohibidos’ en la Selección Colombia

“No descarte a (Miguel) Borja, no descarten a (Frank) Fabra, no descarten a (Yerry) Mina, no descartan a (Wilmar) Barrios. No lo descarten porque nunca se puede hacer. Más los conocidos, que de pronto también te salgan con un Santiago Arias”, dijo Carlos Antonio Vélez en ‘Palabras Mayores’ del 7 de marzo de 2024. ¿Cuántos de estos jugadores estarán contra España y Rumanía? El misterio está por resolverse.

James Rodríguez recibió la bendición de Carlos Antonio Vélez

A pesar de las mil y una críticas que ha hecho sobre James Rodríguez por la falta de profesionalismo a la hora de cumplir los contratos con los equipos, Carlos Antonio Vélez le dio la bendición al ’10’ para estar en la próxima convocatoria de la Selección Colombia: “James está haciendo méritos, para qué. Los pocos minutos que ha jugado lo ha hecho bien. Cuando es bien, es bien y cuando no es bien, no es bien. Ahora, sino estuviera jugando estaría diciendo: ‘No, lo van a llamar, pero no hay derecho’. Está jugando”.