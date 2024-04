Con estos amistosos, la Selección Colombia Femenina se sigue alistando para un calendario más que importante con los Juegos Olímpicos de París 2024 como primer objetivo. Antes de las justas, aparece el Sudamericano Sub 20 entre abril y mayo, que servirá como preparación para el Mundial de la categoría que se jugará en nuestro país entre agosto y septiembre. Más adelante, entre octubre y noviembre, la ‘Tricolor’ tendrá la Copa Mundo Sub 17.

Luego del partido, se activaron las alarmas por una lesión de Catalina Usme, que preocupa de cara a París 2024. La jugadora tuvo que salir al minuto 65 en medio de lágrimas y fuertes dolores. Las cosas parecían graves y se pensaba en lo que podría ser una baja más que sensible. Días después, se confirmó que la volante tuvo que abandonar la cancha por un pisotón en el pie derecho, según confirmó el técnico Ángelo Marsiglia.

