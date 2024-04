Por ahora, la Selección de Mayores cumple en los amistosos. Con Usme a la cabeza, pudo certificar su superioridad ante México. Resaltando también que Mayra Ramírez tuvo el segundo, pero un fuera de lugar impidió aumentar el marcador. El próximo reto será Guatemala el 9 de abril a partir de las 8:00 pm, hora colombiana, en el Hinchliffe Stadium de New Jersey.

De esta manera, la Selección Colombia Femenina se sigue alistando para un calendario más que importante en estos meses con los Juegos Olímpicos de París 2024 como primer objetivo. Antes de las justas, aparece el Sudamericano Sub 20 entre abril y mayo, que servirá como preparación para el Mundial de la categoría que se jugará en nuestro país entre agosto y septiembre. Más adelante, entre octubre y noviembre, la ‘Tricolor’ tendrá la Copa Mundo Sub 17.

