La fecha FIFA de marzo empezó de la mejor forma para la Selección Colombia. Se enfrentaba a un combinado nacional de España que ya sabe lo que es ser campeón del mundo y, aunque no contaba con la mayoría de sus jugadores estelares, logró una histórica victoria que llevó a que en la rueda de prensa le preguntaran al entrenador español si se arrepentía de haber jugado contra los colombianos.

Con un primer tiempo en el que los primeros 35 minutos fueron de dominio español, el director técnico Luis de la Fuente no dudó en reconocer con unas declaraciones que sorprendieron al mundo fútbol lo hecho por la Selección Colombia en el segundo tiempo del partido del 22 de marzo de 2024.

“No es agradable perder ningún partido, habíamos perdido esa costumbre, estábamos acostumbrados a competir bien y a ganar, pero teníamos un rival muy poderoso delante“, afirmó el entrenador de la Selección de España en rueda de prensa antes de responder si se arrepentía de haber escogido a Colombia como rival.

Con una gran jugada colectiva que inició Jhon Arias y que pasó por la pierna zurda de James Rodríguez antes de que Luis Díaz hiciera una jugada monumental y le diera el pase el gol a Daniel Muñoz, la Selección Colombia le ganó uno a cero a España y logró la primera victoria contra este seleccionado europeo en el historial que llevan de cuatro partidos. Las tres veces anteriores había perdido en una ocasión y empatado en las dos restantes.

La Selección de España decidió escoger a Colombia y Brasil para los dos partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo, y luego de ver que perdieron contra la Tricolor, al entrenador Luis de la Fuente le preguntaron si se arrepentía de haber escogido a estos rivales y no a los que enfrentarán en junio, Andorra e Irlanda, por las instancias decisivas que están por jugarse en Europa como los cuartos de final de la Champions League.

El DT de España reveló si se arrepiente de haber jugado vs. Colombia

“Hemos establecido este tipo de rivales ahora precisamente porque queríamos calibrar ese momento tan alto del estado de forma y pico de los jugadores. Creíamos que era el momento adecuado. No podemos analizar si son o no los rivales adecuados dependiendo del resultado. Era el momento. En julio los jugadores van a llegar de unos días de descanso en cuanto terminen sus temporadas y creímos conveniente jugar con unos rivales no tan poderos de cara a tener una mejor preparación y tener unas mejores condiciones para el inicio de la Eurocopa, pero necesitamos competir y contrastar nuestras fuerzas contra este tipo de rivales“, respondió el entrenador de España para ratificar que no se arrepiente de haber elegido enfrentar a Colombia y Brasil.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Luego de la histórica victoria uno a cero contra España, la Selección Colombia vuelve a jugar contra Rumanía el martes 26 de marzo a las 2:30 P.M. en el estadio Cívitas Metropolitano. Este será el penúltimo partido amistoso antes del debut en la Copa América 2024 contra Paraguay, el 24 de junio, ya que jugarán otro encuentro de preparación frente a Estados Unidos el 8 de junio.