Luego del triunfo 1-0 contra Venezuela, la Selección Colombia ya está en Chile para lo que será el segundo partido de la Eliminatoria. Sin embargo, las condiciones de la cancha del estadio Monumental de Chile hace que esté en peligro la realización del juego.

El pasado 6 de septiembre, el artista Bruno Mars realizó un concierto para 48 mil personas, en la capital chilena. Tras quitar todo el montaje para el show, las autoridades alertaron sobre el estado del campo de juego del estadio. La ANFP indicó que se podría jugar el Chile vs. Colombia, pero las imágenes que se conocieron son lamentables.

Un video del periodista Carlos Antonio Vélez muestra el “desastre” de cómo está la cancha a un día del partido. “En este potrero chileno jugará la Selección Colombia mañana. Fatal”, aseguró el periodista en su cuenta de X antes Twitter.

Las autoridades chilenas han recomendado que el pasto no se use hasta la hora del partido, así que no habrá reconocimiento. Así mismo, no hay posibilidad de que el juego sea disputado en otro estadio, ni en otra fecha. El juego se disputará el martes 12 de septiembre, a las 7:30pm, hora de Colombia.