Una gran controversia se generó en Colombia y México con el delantero Julián Quiñones, debido a que el futbolista que nació en el departamento de Nariño, lo querían nacionalizar en el país centroamericano para que jugara con la Selección mexicana y no en la colombiana, propuesta que el atacante terminó aceptando.

Quiñones que no podrá jugar en los próximos partidos amistosos de México, debido a que aún no tiene toda la documentación, se encuentra entrenando con la Selección ‘manita’, para que empiece a conocer a los compañeros que tendrá de ahora en adelante.

Pero Julián no sería el único colombiano que quieren en la Selección mexicana, ya que en las últimas horas surgió el nombre del defensor Willer Ditta, quien ha venido brillando con el Cruz Azul, por lo que algunos hinchas de ‘El Tri’ han propuesto al exjugador del Junior de Barranquilla como una solución en la defensa.

A Ditta le consultaron sobre el tema, allí el central fue contundente, rechazando cualquier posibilidad de jugar para México, debido a que su sueño es estar con Colombia, así lo dejó en claro en una rueda de prensa ante los medios de comunicación.

“No, mi pensamiento ahora mismo está en tener una posibilidad con la Selección de Colombia. Me he venido preparando desde hace mucho tiempo para poder tener un llamado. No se ha dado ahora, pero me toca seguir trabajando, con la esperanza e ilusión de seguir mejorando y crecer futbolísticamente. Primero aportar a Cruz Azul y después ver si se da el llamado con Colombia”, dijo Willer.

Finalmente, Ditta se refirió a la decisión de Quiñones, la cual dijo respetar: “Seguramente se siente muy identificado con México, porque llegó desde muy joven, ojalá le vaya bien”.

Aquí el video con las palabras de Willer Ditta: