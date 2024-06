En lo que a México se refiere, las críticas son muy fuertes y la ola de crisis no para. El equipo azteca ganó en el debut ante Jamaica, pero la pasó mal con Venezuela y se tuvo que conformar con un 1-0 en contra. Las redes sociales la han bautizado con un nuevo apodo que ya es viral en el continente americano.

Venezuela le ganó a México. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Las cosas ahora son diferentes, pues Venezuela viene presentando un gran nivel en las competencias de la región y está en la pelea por un cupo al Mundial 2026,que podría ser el primero de su historia. El equipo venezolano no ha perdido el rumbo luego de aquel fenómeno de ‘La Vinotinto’ que impulsaron entrenadores de la talla de Richard Páez, Rafael Dudamel y César Farías.

