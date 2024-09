Escándalo en Atlético Nacional por un video filtrado en las redes sociales donde se ven varios jugadores en plena fiesta en Valledupar. Ante la incertidumbre si el video era cierto, real e involucraba a los futbolistas, el departamento de comunicaciones del club verdolaga habría difundido un comunicado de prensa diciendo que la “ropa sucia se lava en casa”.

Resulta ser muy polémico lo filtrado, pues Atlético Nacional no vive sus mejores días y trata de salir adelante ante el poco fútbol que se ve en la cancha y lo lejos que está de aquel ADN que lo llevó a la gloria y le ha podido dar dos Copas Libertadores y 17 estrellas en su historia.

Más allá de eso, se sabe que ese tipo de eventos no pueden aparecer en una concentración deportiva, pues se sabe del esfuerzo físico de los jugadores partido tras partido y la disciplina que se debe mantener con sus hábitos y el férreo control al trago o sustancias mucho más complejas.

Semanas atrás, se conoció la oficialidad sobre el nuevo entrenador. El uruguayo Pablo Repetto no convenció y tuvo que ser destituido. De inmediato, comenzó a sonar el nombre de Efraín Juárez, un exjugador mexicano que ahora vive su primera experiencia como DT en propiedad en Colombia, pues su carrera lo había llevado solamente como asistente técnico. Hay versiones extraoficiales que dicen que el estratega exBrujas de Bélgica estuvo involucrado en la fiesta, pero eso no está confirmado.

La suspensión que tuvo Efraín Juárez en la Selección México por irse de fiesta

El antecedente de Efraín Juárez ya es tema a tratar en medio de la hinchada de Atlético Nacional, pues cuando era jugador en actividad y hacía parte de la Selección México, tuvo que ser suspendido por irse de fiesta luego de un partido amistoso contra Colombia en septiembre del año 2010, en Monterrey.

Efraín Juárez en la Selección México. (Photo by Jonathan Daniel/Getty Images)

“Los internacionales mexicanos Carlos Vela y Efraín Juárez han sido suspendidos de la selección y otros once jugadores serán multados por organizar una fiesta tras un partido amistoso, según ha confirmado la Federación. Según la prensa local, la fiesta, que se celebró tras el encuentro del 7 de septiembre contra Colombia, incluyó a varias prostitutas (algo que los jugadores niegan) y se prolongó hasta altas horas de la madrugada”, dice el informe de MARCA del 22 de septiembre de 2010.

“Serán suspendidos durante seis meses debido a las faltas a cuatro artículos del reglamento interno de la selección nacional”, añadió el técnico Néstor De La Torre en rueda de prensa, quien en ese momento tenía a cargo la Selección México.

“Son rumores (lo de las prostitutas), hubo invitados, familiares y amigos, nada más”, dijo el entrenador De La Torre, quien hizo énfasis en la inseguridad de la ciudad de Monterrey.

Según MARCA, los artículos que violaron tienen que ver con las visitas en horarios no especificados y dentro de las áreas asignadas. Los futbolistas tenían que estar totalmente apartados y personas de más no podían ingresar a vestidores, campos de fútbol, zonas del hotel, etc.

¿Efraín Juárez estuvo en la fiesta de jugadores de Atlético Nacional?

Se cree que el portero Harlen Castillo y el volante Joan Castro hacen parte de la fiesta, que se habría realizado luego de partido por los octavos de final de la Copa Colombia 2024 contra Alianza FC en condición de visitante. Los futbolistas, tras el 1-1, dieron ‘rienda suelta’ al festejo, donde se observan mujeres y botellas de licor con los jugadores. Hay versiones que indican que Juárez habría estado, pero como se mencionó anteriormente, no está confirmado.

