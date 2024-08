El pésimo antecedente del árbitro Piero Maza contra la Selección Colombia

El árbitro elegido para el partido Colombia vs. Argentina en Barranquilla fue el chileno Piero Maza. Juzguen ustedes.

Cabe recordar que Piero Maza ha dirigido un solo partido de Selección Colombia. El encuentro mencionado entre colombianos y uruguayos terminó 2-2. Sobre el final del juego, cuando los colombianos iban ganando 2-1, fue expulsado el arquero Camilo Vargas, quien le cometió una falta a Maxi Araújo, que fue penalti y tarjeta roja . Muchos comentan que ese suceso no era infracción y menos sanción para Vargas.

Este árbitro ya le pitó un partido a la Selección Colombia en Eliminatorias. En octubre de 2023, contra Uruguay en Barranquilla, el juez chileno fue el encargado de dar justicia. Hubo polémica por una expulsión que no cayó para nada bien en la ‘Tricolor’. El VAR para el juego ante Argentina será Juan Lara (Chile).

