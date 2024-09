La polémica jugada contra Jhon Durán que el árbitro Piero Maza no dio como penalti

En la narración de Caracol Televisión, Javier Hernández Bonnet, junto a Rafael Dudamel, concordaron de que no era penalti la jugada, aunque sí hay algunas sujeciones que no permiten una intervención arbitral o revisiones del VAR.

Para muchos es la revancha de aquel partido de la final, para otros no lo es. Lo cierto es que la Selección Colombia trabaja por la victoria de local y así dar un salto enorme en la tabla de posiciones y colocar más calidad en el equipo en este proceso al Mundial 2026.

