El ‘Pibe’ Valderrama y su particular declaración sobre la ausencia de Falcao

Carlos el ‘Pibe’ Valderrama es uno de los jugadores más importantes en la historia del Fútbol Colombiano, siempre dio de qué hablar dentro y fuera del terreno de juego. Ya retirado, se convirtió en una voz autorizada en cuanto a temas de la Selección Colombia, pues allí brilló y se convirtió en una figura a nivel mundial.

El eterno ‘10’ se refirió a la convocatoria del entrenador Néstor Lorenzo para los primeros partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. La ‘tricolor’ debutará ante Venezuela en condición de local y luego visitará a Chile en Santiago.

El pibe se refirió a los llamados de Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, a quienes ve con buenos ojos: “mira que Juan Fernando Quintero ya jugó tres partidos seguidos, hizo gol y asistencia, metió penalti, jugó bien, ya lo llamaron. Y James viene jugando unos raticos. Los dos ya están jugando “.



En cuánto al ‘Tigre’, dijo: “Falcao si no juega, ¿para qué? Tú eres marica también…El problema de Rada es que no está jugando“. Sobre el equipo expresó: “la Selección Colombia no puede confiarse. Y yo digo que hay que hacer 30 puntos, pienso que tenemos equipo para lograrlo, tenemos jugadores para hacer 30 puntos. Hay que ganar todos de local y sumar tres puntos de visitante, y listo“.