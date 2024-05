“Hay mucho ánimo. Lo que se viene haciendo inspira aún más, pero es una Copa América con rivales de alta competencia y que tradicionalmente tienen una historia más rica que la nuestra, pero no podemos entrar solo a competir y hacer uno o dos tres partidos ganables si no tenemos la convicción de pensar que vamos por el título. Tenemos un grupo bueno de jugadores, sin minimizar que vamos a enfrentar a los mejores como Brasil y Argentina, que son los de mayor favoritismo, pero es una competencia para la que nos estamos preparando de la mejor manera”.

“Para la convocatoria no hay una fecha específica, el técnico ya tiene bloqueados 55 jugadores que además era obligatorio con un plazo estipulado y de ahí saldrán los 23 jugadores y habrá dos o tres más en caso de que lo necesitemos, ojalá no”.

“El tema de Copa América se nos vino encima y ya entramos a mayo, que es la recta final de los torneos y ligas nacionales e internacionales. Estamos a la espera de que los jugadores culminen en perfecto estado de salud. El cuerpo técnico ya ha venido trabajando hace semanas y la idea es en la medida en que los jugadores convocados lleguen, empezar entrenamientos y concentrar en Barranquilla que no solo tiene todas las condiciones de infraestructura, sino que el clima se asemeja en época de verano fuerte como en Houston en donde vamos a jugar (contra Paraguay)”.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.