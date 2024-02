Los demás, pertenecen a Ticketmaster: Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta; Bank of America Stadium de Charlotte; Metlife Stadium, en East Rutherford; NRG Stadium, en Houston; SoFi Stadium en Los Ángeles; Levi’s Stadium en Santa Clara; Allegiant Stadium en Las Vegas; HardRock Stadium en Miami (sede de la final); y Exploria Stadium, en Orlando. En estos sitios web también podrá realizar su compra.

Por eso, Bolavip Colombia le presenta información importante de boletería para la Copa América. Las entradas saldrán a la venta en las próximas horas (28 de febrero), y deberá estar pendiente para no quedarse por fuera y poder hacer su compra sin ningún inconveniente. El procedimiento para adquirir los boletos lo podrá hacer en la web oficial del torneo (https://copaamerica.com/) o sitios autorizados como Vivid Seats y StubHub. Vale resaltar que el proceso de preventa también lo puede realizar siempre y cuando se registre con correo electrónico, seleccione el partido y boleta de su preferencia y así quedará ‘en cola’ para cuando comience la venta oficial no tenga contratiempos.

