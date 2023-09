El entrenador Néstor Lorenzo hará su debut en un partido oficial como entrenador de la Selección Colombia, en donde se espera que el equipo siga teniendo el mismo rendimiento que ha venido demostrando en los compromisos amistosos, pero también que se sigan conociendo varias de sus determinaciones.

Una de las decisiones más importantes que tomará Lorenzo, será la de definir la capitanía de la ‘tricolor’, en donde ante la ausencia de David Ospina y Radamel Falcao García, la cinta irá para otro de los jugadores experimentados del equipo que están en la actual plantilla.

El debate por quién debe ser el capitán de Colombia ante Venezuela y Chile ha sido largo, en donde las opciones son James Rodríguez, Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz, este último debido a que es el jugador colombiano que más se ha destacado en el fútbol de Europa con uno de los clubes más grandes del mundo como lo es el Liverpool.

Teniendo en cuenta el once titular que usaría Lorenzo ante Venezuela, todo indicaría que Juan Guillermo Cuadrado sería el capitán de Colombia, ya que Yerry y James no estarían en los once inicialistas, y a ‘Lucho’ no le pondrían todavía esa responsabilidad, por lo que el jugador del Inter de Milán podría ser el elegido.

Además, otro punto a favor de Cuadrado, es que en los últimos partidos de Colombia, él ha sido el capitán del equipo, por lo que ante Venezuela continuaría con ese rol, algo que se repetiría en la segunda fecha contra Chile.