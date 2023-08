Dominic Wolf, generador de contenido alemán con millones de seguidores en Colombia, publicó en sus redes sociales una situación que dio de qué hablar en nuestro país luego de que la Federación Colombiana de Fútbol le prohibiera volver a ponerse la camiseta de la Selección Colombia para sus videos en internet.

La FCF le pidió retirar varios videos promocionales, según ellos, por utilizar la imagen de la Selección, algo que consideran ilegal. El ‘influencer’ explicó en un video cuáles eran sus razones por las que utilizaba la prenda deportiva: “llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado con la camiseta de la selección, la cual así, como yo lo entendí, no solo representa el fútbol colombiano, sino también la cultura colombiana”.

Además, indicó que en dicho comunicado le hicieron una advertencia: “si no retiro dichos videos me dijeron que van a iniciar acciones legales en mi contra”. También aseguró que dejará de utilizarla: “para no meterme en problemas legales en Colombia, ya retiré dichos videos, los cuales realicé con mucho esfuerzo junto con mi equipo de trabajo”, comentó.



Finalizó mostrando su inconformismo con la decisión: “¿Qué tal esto?, cómo me hace sentir esto?, saben cuanto trabajo hay detrás de todos estos videos que tenía que bajar para evitar problemas legales, me siento como cuando le ayudas a alguien por muchos años sin pedir nada a cambio y te llega al final para darte un puño en la cara”.